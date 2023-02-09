保瑞1月營收18.96億元 翻倍創歷史次高

保瑞 (6472-TW) 受惠旗下兩大事業體全球代工 CDMO 業務及全球市場銷售業務成長，推升 1 月營收 18.96 億元，月增 26.05%、年增 400.41%，創歷史次高。

保瑞表示，雖然全球代工 CDMO 業務受到台灣農曆新年假期影響，業績較去年 12 月小幅減少約 10%，不過受惠於去年新客戶訂單及保瑞生技委託研發專案業務持續進展，整體業務仍較去年同期成長近 13%。

另外，全球市場銷售業務因旗下安成藥業代理的癌症用藥 Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension 100mg 美國市場代理權，將於 2023 年 3 月底到期，因此部分客戶提前拉貨，使得全球市場銷售業務營收較前一月成長逾 40%。

保瑞子公司安成透過授權取得武田藥品 Takeda 原廠學名藥 Dexilant，用於治療胃食道逆流疾病，推升美國市占率攀升至 5 成，不過安成過去是銷售授權藥品，必須支付銷售分潤金給原廠，而安成自行開發的胃食道逆流學名藥已經取得美國藥證，預計第一季上市後，不需再支付分潤金，有助獲利表現，並成為今年重要營運動能。

保瑞指出，雖然學名藥市場較不穩定、競爭對手多，不過看好安成藥未來半年內營收表現，同時會持續整頓營運體質。