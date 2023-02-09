國際白銀協會謹慎看多白銀 估全年平均價格為23美元

儘管近期出現拋售，但白銀市場今年開局穩健。國際白銀協會預計，隨着預測白銀需求將達到創紀錄水準，銀價將上漲，雖然過程中難免會有波動。

白銀協會在周三 (8 日) 發布的評論中表示，預計 2023 年銀價平均在每盎司 23 美元左右，比去年的平均價格 21.70 美元上漲 6%。 發表上述評論之際，3 月白銀期貨當前交易價格為每盎司 22.31 美元，上漲 0.6%。

撰文的分析師指出，協會的觀點認為，即使升息步伐放緩，升息也將持續到今年年中，而潛在的降息即使發生，也將是微不足道的。在此情況下，協會今年對銀價持謹慎態度，由於高基數效應，美國通膨也將大幅緩解，這將導致實際利率上升，讓白銀和貴金屬承壓。

協會表示，對白銀的健康需求雖然低於去年的創紀錄水準，但應會繼續支持價格持續走高。

協會預計，今年全球白銀需求將達到 11.5 億盎司，略低於去年 12.4 億盎司的創紀錄高點。「然而，即使在這一水準，這仍將是有紀錄以來第二高的全球白銀需求。」

預計白銀市場還將受到工業需求不斷增長的進一步推動。報告認為，預計今年工業白銀製造量將增長 2.6%，至 5.5 億盎司。太陽能需求仍是白銀市場的關鍵領域。

報告稱：「汽車電氣化的進一步增長，以及政府擴展綠色基礎設施的承諾，應會提振白銀工業需求。」「今年太陽能帶來的白銀銷量將達到一個新的高峰。俄烏戰爭加速了可再生能源的部署，因為各國政府都在努力減少對化石燃料的依賴。」

與此同時，國際白銀協會對白銀投資需求的展望，則顯得低迷，預計今年將較去年 3.52 億盎司的創紀錄高點下降 16%。

報告稱，今年預測投資需求為 2.95 億盎司，仍將是有紀錄以來的第三高。