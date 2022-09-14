專家：衰退期間投資人應持有大宗商品 白銀現買入訊號

研究機構 Goehring & Rozencwajg 合夥人 Leigh Goehring 表示，大宗商品是經濟衰退期間應該要持有的資產，且白銀已發出「買入」訊號。

Goehring 表示，投資人不該因經濟衰退擔憂而拋售大宗商品，原因是如今大宗商品市場與 2008 年金融危機不同，投資人不會有拋售在低點、錯過大規模反彈的風險。

Goehring 指出，大宗商品價格具周期性，相對於金融資產變得極其便宜時，通常代表長達數年牛市絕佳機會。

「在大宗商品週期結束時，以便宜價格買入大宗商品，接下來發生甚麼事情幾乎都無關緊要，大宗商品嚴重低估的時期與自然資源資本支出週期有關，在經歷過去十年投資嚴重不足後，大宗商品市場正處於這樣的境地。」Goehring 說。

高盛分析師在近期的報告也表示，大宗商品是投資周期後期最好的資產，最近原材料價格的下跌提供了一個很好的介入點。

報告指出，從跨資產的角度來看，股市可能會受到影響，因為通膨居高不下，但他們補充說，「另一方面，在需求仍高於供應的周期後期，大宗商品是最好的資產類別。」

另一方面，Goehring 認為，白銀市場已非常接近「大幅買入訊號」。目前的白銀供不應求，並且短缺已經持續幾週。

City Index 的 Fawad Razaqzada 也認為，白銀可能是隨著市場轉向啟動風險模式的氛圍而上揚。