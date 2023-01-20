今年白銀價格上看9年新高 漲幅可望超越黃金

白銀價格今年可能觸及每盎司 30 美元的 9 年高點，漲幅甚至可能超過黃金。

分析師指出，白銀供應不足及其在高通膨時期表現優於黃金的趨勢，是支撐利多前景的關鍵驅動因素。

根據 Refinitiv 的收盤價數據，現貨白銀上次觸及每盎司 30 美元的水平是在 2013 年 2 月。

ABC Bullion CEO 辛普森 (Janie Simpson) 表示，「從歷史上看，在通貨膨脹率很高的年份，白銀的年增率接近 20%。」以此為鑑，以及白銀相對於黃金的低價，今年銀價升至每盎司 30 美元不足為奇，即使會面臨重大阻力。」

1980 年，在 13.5% 的通貨膨脹率的背景下，現貨白銀價格創下 49.45 美元的歷史新高，高於 1976 年的 4 美元左右；當時通貨膨脹率較低，為 5.7%。

在目前 6.5% 的通貨膨脹率的背景下，白銀最新交易價格為每盎司 24.02 美元。

貴金屬公司 MKS PAMP 金屬策略主管西爾斯 (Nicky Shiels) 表示：「白銀短缺，紐約和倫敦的庫存明顯減少，情況比黃金還嚴重。」

他補充說，隨著工業需求刺激供應緊張，預計未來 5 年白銀將出現超過 1 億盎司的短缺，「白銀需求的最大部分是工業，占總需求近 50%。」他看好銀價攀升至 28 美元，更可能上看 30 美元以上。

他說，預計未來 5 年這股需求將成長 15% 以上，這取決於汽車和電子應用的加速工業需求。

白銀是一種常用於製造汽車、太陽能電池板、珠寶和電子產品的材料。

根據專業組織 The Silver Institute 的數據，2022 年礦山生產的白銀供應量為 8.432 億盎司，仍低於 2016 年 9 億盎司的 10 年來最高點。

白銀主要作為鉛鋅礦、銅礦和金礦的副產品生產，供應通常不會對需求做出快速反應。

當白銀價格上漲時，銀礦不可能增加產量，因為銀礦只供應大約 25% 的白銀。市場往往依賴鉛鋅礦來滿足更高的需求。

然而，根據 MKS PAMP 的數據，對經濟衰退的擔憂可能導致工業需求疲軟，這可能導致銀價跌至每盎司 18 美元。

辛普森表示，白銀價格面臨的最大風險是通膨下降速度快於預期，「如果 Fed 繼續收緊政策，通膨下降速度超過市場預期，那將對白銀不利。」「特別是如果經濟陷入衰退，因為白銀需求的很大一部分與 到工業產出。」