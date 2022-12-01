〈貴金屬盤後〉金價月線結束七連跌 創17個月最大漲幅 白銀勁揚近14%

黃金期貨周三 (30 日) 終場走低，美國聯準會 (Fed) 鮑爾表示，下次開會可能減緩升息幅度，但終點利率將比幾個月前預想的高。不過，黃金整個 11 月上漲逾 7%，是 3 月以來首次收紅。

2 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 3.80 美元或 0.2%，報每盎司 1759.90 美元。

依據交易最活絡合約計算，黃金 11 月共上漲 7.3%，是月線自 3 月以來首次收紅，也是 2021 年 5 月迄今最大單月漲幅。

中國爆發白紙運動之後，當局稍稍放寬部分地區的封控力道，帶動黃金、銅、石油等大宗商品上揚。但黃金期貨在接近收盤時刻轉跌，顯然和鮑爾在布魯金斯研究所的演說有關。

鮑爾暗示，Fed 下次開會可能減緩升息幅度，但終點利率可能比幾個月前預想的高，「歷史強烈警告，要我們千萬別過早放鬆政策」。

美國周三公布的數據顯示，第 3 季國內生產毛額 (GDP) 成長 2.9%，高於上個月發布的初值 2.6%。

GraniteShares 經理人 Jeff Klearman 說，整個 11 月，黃金都因為美元疲軟、美債殖利率下滑而重拾動能。

10 年期美債殖利率本月共下滑 9.1%，ICE 美元指數 (DXY) 本月共下跌 4.7%。美元疲軟通常能降低投資人持有美元計價的黃金、而非其他避險資產的機會成本。

Klearman 說，美元和美債殖利率雙雙下降，反映市場期待 Fed 未來政策立場變得更不激進，主要和美國之前公布優於預期的消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數 (PPI)，以及上周的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄。

此外，俄烏戰爭擔憂仍持續，而中國清零政策拖累經濟活動，以及中國民眾最近的抗議，也都助長金價氣勢。

白銀本月表現更甚黃金，共上漲 % 近 14%。Klearman 說，刺激白銀上漲的因素和黃金相同，但白銀本身還具有工業金屬的性質，目前工業和實體投資需求有望持續增加的環境，而且白銀礦產預料不會增加，讓白銀在貴金屬當中交出格外突出的優異表現。

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