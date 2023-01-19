美中同意強化溝通 葉倫訪中之旅將成行

美國財政部周三 (18 日) 表示，財政部長葉倫 (Janet Yellen) 很快就會造訪中國，旨在藉由面對面接觸，改善近年惡化的美中關係。

上述消息是在葉倫和中國國務院副總理劉鶴於瑞士進行會談後所發布，兩人均強調強化溝通的重要性，呼應去年 11 月拜習會上對改善美中關係的承諾。美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 即將在下月展開訪中行程。

葉倫在會談開始時說：「雖然我們在某些方面存在分歧，但我們會直接溝通，不應該讓誤解，尤其是因為缺乏溝通所產生的不必要誤解，使雙邊經濟和金融關係惡化。」

若計畫成行，這將是葉倫擔任美國財政部長以來首次訪問中國，美國財政部也表示，中國官員很快就會訪問美國，但雙方都沒有說明具體日期。

拜登政府正在評估重塑美中未來關係的舉措，繼去年對中國祭出半導體出口限制後，白宮正在衡量是否要限制美國對中國特定科技部門的投資，同時評估是否放寬對中國產品實施的進口關稅。

一位美國財政部官員透露，葉倫和劉鶴本次會談多半避免在其他官員面前討論政策分歧，他們曾在休息時間進行一對一交談，後來也告訴其他與會者，他們私下討論了貿易在內等爭議性話題。

這場涵蓋多位美中官員的會議，焦點多半放在美中經濟前景上。經濟學家預估，在去年創下幾十年來最慢成長之後，中國經濟可望在今年快速反彈，同時預估高利率將使美國經濟陷入衰退。

上述官員也表示，雙方還討論中國政府對房地產業的態度，以及如何看待國營企業和民間企業之間的競爭關係，美方也敦促中國與尚比亞達成債務重組協議。