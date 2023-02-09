疫後振興貸款中小企業最高額度3500萬元 可借新還舊

行政院今 (9) 日召開院會，經濟部提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規劃」，其中，疫後振興專案貸款將協助中小企業度過難關，貸款額度最高新台幣 3500 萬元，可借新還舊，若企業員工未滿 5 人、僅有稅籍登記事業，最高可貸 400 萬元。

陳揆指出，COVID-19 從 2020 年爆發以來，全世界的經濟與產業受到重大的影響，但台灣相對大多數的國家表現來得好，儘管如此，一些中小型企業及小攤商仍受疫情衝擊，加上全球景氣衰退，都需要政府大力支持，儘速度過此波不景氣。

陳揆表示，行政院已於上個月中提出疫後特別條例，政府也緊鑼密鼓的盤點各項計畫內容，今天先由經濟部就主責的推動產業及中小企業升級轉型提出報告，之後會有其他計畫，再向外界報告。

根據經濟部報告內容指出，中小企業低利貸款利率最高 1.97%，補貼利率最高 1.47%，補貼金額一年 50 萬元；若是員工未滿 5 人及僅有稅籍登記事業的企業，貸款額度最高 400 萬元，100 萬元以內利率最高 1.47%，100 萬元以上利率最高 1.97%，補貼利率最高 1.47%，補貼金額 2 年 12 萬元。

此外，經濟部提出轉型發展專案貸款，對象為中小企業朝智慧化及低碳化轉型業者，以及特登或納管工廠業者，貸款額度方面，如為資本性支出最高不超過 8 成，週轉性支出最高不超過 3500 萬元，低利貸款最高 1.97%，補貼利率最高 1.47%，補貼金額 1 年 50 萬元。

