政院通過疫後強化經濟特別條例 作為普發現金、挹注健保法源

行政院會今 (12) 日通過國發會擬具的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，作為中央可動支超徵稅收 3800 億元的法源依據，將運用在普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等 9 類範圍，草案將送立法院審議。

國發會簡報指出，因應 2023 年全球經濟面對嚴峻挑戰，政府將充分運用中央政府總預算稅課收入預計高於預算數，規劃用 3800 億元強化整體經濟、社會韌性及應變能力。

特別條例主要涵蓋九大用途，一、挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司；二、減輕居住負擔及提高居住品質；三、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務；四、擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔；五、推動產業及中小企業升級轉型。

六、加速擴大吸引國際觀光客；七、強化農業基礎設施，照顧農漁民權益；八、普發現金；九、其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項。

國發會表示，條例及其特別預算施行期間， 自公布日施行至 2025 年 12 月 31 日止，條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之；條例主管機關為國發會。

總統蔡英文日前定調，超徵稅收 4500 億元，扣除分配給地方的 700 億元後，中央可動支的 3800 億中，其中提撥 1000 億元用於撥補勞、健保財務缺口，以及電價補貼，另外 1000 億元啟動首波加強韌性方案，剩餘 1800 億元將保留 400 億元作為不時之需，1400 億元作為全民普發 6000 元現金之用。