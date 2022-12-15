政院拍板 電動機車補助每輛最高8000元、車行加碼補助

行政院會今 (15) 日拍板通過 2023 至 2026 年的「電動機車產業環境加值補助計畫」，為了持續減輕民眾購車負擔，協助車行加入電動車的產業鏈，蘇揆已在上月核定，匡列約 58 億元經費，明年起，每輛最高補助 8000 元，此外也針對車行的維修工具及試乘車加碼補助。

在補助購車方面，經濟部指出，將持續補助民眾購買重型輕型等級機車每輛 7000 元 (約等同油車 100c.c 以上)，小型輕型等級機車每輛 5100 元 (約等同油車 50-100c.c)，此次環保署加碼汰舊換新每輛 1000 元以上收購碳權。

補助設置充換電站的部分，非 6 都設站提高至最高每站 30 萬元，為了提升設置比例，經濟部也要求申請 6 都設站補助者，應搭配設置非 6 都的站點。

此外，政府、車廠一起挺車行，政府除持續辦理電動機車維修培訓課程外，將再補助維修工具 50%，最高 5 萬元 (油電共用)；補助試乘車 50%，最高 6 萬元。車廠同步加碼，銷售獎金至少 1500 元 / 輛、試乘車折扣最多 1 萬元 / 輛。

行政院長蘇貞昌表示，隨著時代進步，運具要走向更環保、低碳，產業也要轉型提升，過去 5 年，已投入 72 億元，使得電動機車提高至 61.3 萬輛、占整體機車比率 4.26%，充換電站數也從 8462 座增加至近 5 萬輛。目前已完成訓練的機車行有 7200 多家，免加盟就能賣電動機車，會修、也叫得到料。