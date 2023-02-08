中國國台辦：恢復兩岸直航航點 已做好準備 無任何障礙

中國國台辦周三（8 日）表示，已做好恢復兩岸直航航點相關準備，並希望民進黨政府儘快取消人為限制，推動「小三通」全面復航，北京也願繼續為台灣食品輸入中國大陸提供便利。

《財聯社》報導，國台辦發言人朱鳳蓮說：「對於恢復兩岸直航航點，我們已經做好相關準備，沒有任何限制和障礙。」她並說，希望台灣當局順應民意，採取務實舉措，不要再以疫情為藉口，用所謂「評估」、「考量」來搪塞，阻礙兩岸恢復直航。

朱鳳蓮表示，根據台灣有關團體反映，2 月 1 日，中國航空主管部門已透過《海峽兩岸空運協議》聯繫管道促請台灣方面恢復兩岸直航航點，優先恢復廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、合肥、重慶、長沙、鄭州、海口、西安、瀋陽、哈爾濱等 16 個兩岸直航航點。

朱鳳蓮說，推動上述直航航點復航，是全面恢復兩岸客運直航的第一步，後續北京當局會根據台胞、台商需要，持續推動更多兩岸直航航點復航，滿足兩岸交流需求。

三年前，由於中國爆發新冠肺炎疫情，台灣立即把兩岸直航的 61 個航點，大幅減少到四個航點。對於北京提出的請求，日前台灣陸委會表示，正依疫情與兩岸情勢發展評估檢討。

「小三通」自 1 月 7 日起部分復航，截至 2 月 6 日，兩岸船舶共往返 78 班，載客 5,169 人次。其中，廈金航線 62 航次、4736 人次；福馬航線 16 航次、433 人次。蔡英文政府並宣布周二起「小三通」專案常態化。

對此，朱鳳蓮指出，民進黨當局雖同意「小三通」專案常態化，但繼續將金、馬地區以外人員排除在外，讓「小三通」難以發揮兩岸交流應有作用。她說，希望民進黨政府儘快取消人為限制，推動「小三通」全面復航。

朱鳳蓮並指出，對台灣食品企業註冊問題，北京高度重視，積極處理。近期有 63 家台灣食品企業已註冊或更新註冊信息，相關訊息可在海關總署進出口食品安全局網站「信息服務」欄目查詢。

她說，目前中國主管機關正按規定審核其他台灣食品企業提交的註冊資料，願意繼續與台灣有關方面共同努力，協助解決台灣食品企業申請註冊問題，為台灣食品輸入大陸提供便利。