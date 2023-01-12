政院通過入出國及移民法修正 鬆綁停居留規定延攬優秀人才

行政院會今 (12) 日通過內政部擬具的「入出國及移民法」部分條文修正草案，將函請立法院審議。此次共修正 52 條，主要鬆綁停居留規定，增加優質人才來台及留台誘因，並加重罰則及增訂處罰態樣，以強化查緝非法外來人口執法力道。

內政部表示，此次修法針對入出國及移民法進行全盤檢視與檢討，共有三大重點，首先，為吸引外籍優秀人才來台及留台，新增納入對我國有特殊貢獻、高級專業人才、於各專業領域得首獎者及投資移民申請人的配偶、未滿 18 歲子女及身障子女，得隨同申請永久居留。

為簡化外國人申辦居留流程，對於學術研究機構顧問、大學講座或外國專業人才延攬及僱用法所定的白領專業人才，持免簽或停留簽證入國後，修正放寬得免向外交部改辦居留簽證，直接向移民署申請外僑居留證，其配偶與子女亦同。

為便利來台的外國人有充足時間尋找住所及熟悉環境，放寬外國人取得居留許可者，入國後申請外僑居留證的期限，由 15 日延長至 30 日。

此外，為延攬海外僑民返國，放寬無戶籍國民持我國護照入國得免申請入國許可、合法連續停留 5 年以上 (現行為 7 年以上)，且每年居住 183 日以上者，得申請居留。另對於國人海外出生的子女持我國護照入國，取消申請定居的年齡限制。

第二，為維護婚姻移民的家庭團聚權及兒少最佳利益，此次修法增訂外籍配偶喪偶未再婚，或曾為合法居留的外籍配偶，對我國未成年子女有撫育事實或會面交往的情形，持停留簽證入國後可申請居留的規定。

考量現行規定，判決離婚且取得未成年親生子女監護權，才能繼續居留。為保障受家暴的外籍配偶居留權益，修正放寬因家暴離婚且未再婚，不廢止居留許可。

第三，為防杜外國人逾期滯台，此次修正提高逾期者罰鍰，從原本 2000 元至 1 萬元，加重為 3 萬元至 15 萬元，並延長禁止其入國期間，從原本最多 3 年，提高至 10 年。

另為遏止外來人口從事違法活動，增訂罰則，如有容留或藏匿逾期者，可處 6 萬元至 30 萬元罰鍰；媒介外國人從事不符合停 (居) 留原因活動者，可處 20 萬元至 100 萬元罰鍰。此外，如有使外國人或無戶籍國民非法入國，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑或 100 萬元以下罰金；受禁止出國處分而持偽、變造或冒用護照或旅行證件出國查驗者，處 3 年以下有期徒刑或 9 萬元以下罰金，以嚇阻不法。