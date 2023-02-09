晶圓雙雄無力 航運、生技撐場 台股15600點徘徊

聯準會升息疑慮再起引發美股拉回，台股今 (9) 日跟著修正，開盤小跌 28.17 點，以 15590 點開出，晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 疲軟，拖累大盤在平盤下整理，但在航運、生技與觀光支撐下跌幅不大，早盤持續在 15600 點徘徊整理。

美國聯準會鷹聲再起，美股四大指數同步收黑，那斯達克指數、費城半導體指數連袂走跌，資金今天也冷落電子股改抱觀光、生技、航運；電子權值股台積電、聯電、聯發科 (2454-TW) 股價同步拉回整理，權值腿軟拖累大盤走勢，早盤低點 15553.84 點，高點在 15602.53 點。

電子股今天以 AI 概念股較有表現空間，訊連開盤以 98.6 元開出後，早盤亮起漲停紅燈，股價暫時鎖在 102 元，凌群開盤以 32.5 開出後直接攻上漲停；其他包括創意、驊訊、世芯 - KY 股價也沾光跟著走揚。

生技族群中包括南光、科研、中化、台耀、旭富、晉弘、岱宇、神隆早盤分別各有 1%~2% 的漲幅。

觀光類股中的王品、柏文盤中漲幅超過 1%，雄獅、美食 - KY、新天地、鳳凰等也在買單敲進下推升股價走揚，惟漲幅不大早盤持續在平盤上徘徊整理。

航運族群中，榮運早盤一度大漲逾 6% 以上，中櫃、志信、新興、中航盤中也有 1% 以上漲幅；航空雙雄華航、長榮航盤中在平盤上整理；貨櫃三雄表現偏弱，長榮、萬海、陽明同步在平盤上下震盪。