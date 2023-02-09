〈台股盤前〉4大變數干擾盤勢 短線提防漲多拉回

資金重新回流電子股，在台積電 (2330-TW) 大型權值股領軍下推升指數大漲逾 200 點攻上 15600 點關卡，但在聯準會鷹派立場仍未鬆動的前提下，隨著營收公布高峰期，KD 指標技術面已來到超買區，加上 14 日即將揭曉的 CPI 數據，在 4 大變數交互干擾下，短線須慎防漲多拉回風險。

台股搭美股大漲順風車，在電子族群領軍下，帶領指數大漲逾 200 點，推升大盤指數收在 15618.17 點站上近 7 個月來新高點，但因部分聯準會官員仍持續釋放鷹派言論，市場對於升息疑慮氛圍並未完全消散，拖累美股早盤指數走低。

從盤勢來看，在台積電領軍、IC 設計助陣下，資金再度回流電子族群，10 檔亮漲停的個股幾乎都由電子族群包辦，電子成交值占大盤交易比重再度回升至 7 成以上，成為拉抬指數上衝的最大助力。

從資金走勢來看，隨著市場對於聯準會升息放緩預期心理發酵，促使外資回頭擁抱台股，三大法人 8 日合計買超台股 176.99 億元，光是外資買超就多達 140 億元。

法人指出，聯準會「鷹中帶鴿」的態度，確實有助於提振是市場投資信心，但要注意的是，台股 KD 指標進入超買區，部分個股漲幅不小，加上目前正值上市櫃公司 1 月營收揭露高峰期，緊接著 14 日美國將公布 CPI(消費者物價指數)，一旦營收不如預期，或是通膨再度升溫，恐讓資金找到藉口提款走人，短線需慎防漲多拉回壓力。

法人認為，資金回補台股且目標鎖定電子權值股，是推升指數躍進的最大支撐，短線仍否站穩 15600 點關卡並進一步上攻，須看資金是否持續回流，成交量能否進一步放大。