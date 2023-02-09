〈台股盤中〉電子權值股表現平淡 15600點上下震盪

台股今 (9) 日隨美股修正開低震盪，早盤最低來到 15553.84 點，盤中一度挑戰黑翻紅，不過受權值股普遍走疲，加上千金股等漲多賣壓出籠下，指數維持平盤下整理，預估成交量約 2300 億元；櫃買指數早盤創高後，盤中也一度由紅翻黑，賣壓不小。

電子權值股普遍疲弱，拖累大盤被壓在盤下，權王台積電 (2330-TW) 在平盤下遊走，最低來到 536 元，台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW) 同樣在盤下震盪，聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW) 則逆勢抗跌，維持平盤到小漲格局。

高價股也拉回修正，股王信驊下跌超過 2%，大立光、力旺同樣在盤下游走，而近日台股盤中再現八千金，但相關個股今日賣壓出籠，包含祥碩、譜瑞 - KY、世芯 - KY 等盤中均跌破千元價位，不過旭隼、創意、AES-KY 等仍在盤上表現。

盤面上軍工概念股表現不俗，八貫早盤一度觸及漲停價位，而包含漢翔、正基、精剛、雷虎等也都在盤上表現；儲能、電池概念股同樣強於大盤，中興電大漲近半根停板，長園科、新盛力、系統電也都有 2% 以上漲幅。

此外，AI 題材持續點火，相關軟體指標表現剽悍，凌群開盤即亮燈攻上漲停價位，主攻金融 FIDO 技術的偉康科技也連兩日鎖住漲停價位，叡揚、訊連午盤前也一度亮燈。

大盤成交比重方面，今日電子成交值占大盤交易比重約落在 64%，化學生技醫療、電機機械則各占約 8%。