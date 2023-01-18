〈財報前瞻〉美元貶值、廣告版助陣 Netflix獲3家投行上修目標價 周二仍跌近2%

Netflix (NFLX-US) 周二 (17 日) 股價跌近 2%，但至少 3 位分析師上修其目標價，因為華爾街對該串流媒體公司周四將公布的財報抱有期待。

Netflix 去年 10 月預估，第四季訂閱人數將淨增 450 萬人，而根據 FactSet 調查的華爾街共識預期為淨增 458 萬人。雖然去年第一季和第二季訂閱人數均下降，但 Netflix 11 月推出廣告版訂閱方案，應可吸引希望降低月費的消費者。

華爾街分析師持續對廣告版訂閱方案的經濟可行性看法分歧。

Netflix 周二下跌 1.98% ，收每股 326.22 美元。由於訂閱人數流失削減投資者信心，去年該股蒸發約半數價值。

Wedbush 分析師 Alicia Reese 周二將其目標價自每股 325 美元上修至 400 美元，較現行股價隱含漲幅 23%。

她主張，Netflix 新增訂閱人數很容易高於其管理層與華爾街分析師的預期，因為廣告版訂閱方案可能會縮限退訂人數，同時新內容會吸引觀眾訂閱。Reese 維持對該股「優於市場表現」的評級。

12 月最後幾日，Netflix 推出熱門影集《艾蜜莉在巴黎》第三季和《今際之國的闖關者 (Alice in Borderland)》第二季。

Truist 分析師 Matthew Thornton 和瑞銀分析師 John Hodulik 都將該股評為「續抱」或同等評級，他們均以美元貶值為由上調目標價。Thornton 將其目標價自 210 美元上修至 339 美元，Hodulik 則自 250 美元調升至 350 美元。

美元貶值意味著 Netflix 的海外營收可以兌換更多美元回來。自 Netflix 發布第四季財測以來，美元指數 (DXY-US) 已下降約 8%，

根據 Thornton 計算，自該公司管理層預期起到 2022 年底，歐元兌美元上漲了 9%。

