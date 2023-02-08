台股站上15600點 三大法人買超176.99億元 外資回補逾140億元

台股今 (8) 日展開強彈，台積電聯手 IC 設計族群攻高，電子股成交值占大盤比重近 7 成，並出現七千金榮景，加權指數終場上漲 217.26 點，收在 15618.17 點，改寫 7 個多月來的收盤新高，三大法人同站買方，聯手買超 176.99 億元，其中外資大買 141 億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資終止連賣，轉為買超 141.57 億元；投信續挺台股買超 20.75 億元，寫下連 8 買紀錄；自營商同步買超 14.61 億元，終止連 4 賣。三大法人合計買超 176.99 億元。

上市半導體類股指數終場飆漲 3.35%，電子類股指數漲幅也有 2.24%。權王台積電股價回神，大漲逾 3%，以 540 元作收，市值回到 14 兆元；聯電勁揚近 3%，股價返回 50 元之上；日月光投控站穩百元關卡，收漲逾 2%；面板雙虎友達、群創獲多頭青睞，連袂上漲超過 4%。

IC 設計股火力全開，驅動 IC 大廠聯詠釋出今年展望優於預期，吸引買盤回流，股價勁揚逾 7%，收 390 元，創下近 8 個月新高；指標股聯發科強漲逾 4%，以 744 元作收；網通晶片大廠瑞昱同步同步飆漲 9%。

台股盤中出現八千金，祥碩、譜瑞 - KY 股價成功返回千元之上，世芯 - KY 股價大漲逾 5%，一度站上千元，但終場沒能守住、收 998 元，創意直奔漲停 925 元、改寫新天價，此外，AES-KY、矽力 * - KY、穎崴等高價股同步登上漲停板，買氣強強滾。

盤面上近 7 成資金流向電子族群，非電族群相對偏弱，富邦金、永豐金、彰銀等金融股走軟，台塑四寶跌多於漲，僅台塑守在盤上，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海小漲作收，中鋼則收平盤。