福貞-KY元月營收5億元 下探11個月新低 年減26%

金屬包材廠福貞 - KY(8411-TW) 今 (8) 日公告 2023 年 1 月營收為 5 億元，下探 11 個月以來低點，月減 44.81%，年減 26.69%，主要春節提早至元月，工作天數減少，不過，福貞看好中國大陸市場疫情解封後的推動營運正向發展。

福貞認為，中國大陸自去年底已逐步放寬疫情管制，隨著疫情漸進下行，內需消費市場築底回溫，加上春節假期消費人潮出籠，快速消費品市場需求回暖，福貞集團兩岸六大生產基地已全數開工，第一季出貨會以涼茶、啤酒與碳酸性飲品為主，將推升二片式鋁罐的出貨成長，帶動第一季集團營收動能。

在三片式馬口鐵罐部份，福貞山東廠近日新接獲國際品牌大廠寵物食品罐訂單，生產符合歐盟認證的食用級金屬鐵罐，並提供不同容量的罐型而取得；未來針對三片鐵罐產品，公司會持續增加產品組合廣度，優化產品組合，以期提升毛利率表現。

福貞台灣新竹廠 2022 年已開始貢獻營運並繳出優於預期的表現，2023 年除持續作為台灣各大飲料品牌纖體罐（Sleek can）獨家供應商，並將啟動 200ml 及 250ml 小容量罐型訂單生產，以擴大纖體罐產品滲透率，下半年並將正式導入新罐蓋產品的投產，可望增加新竹廠的外銷比重。

同時，福貞中國大陸陝西廠二片式鋁罐新廠新產線規劃將可於第三季投產，集團在多條產線運作下，將更聚焦各營運基地產線專一於單一罐型的生產，減少換線的生產耗損，進而使產能再提升，有助於整體經濟規模效益與毛利率的增長。