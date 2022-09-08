福貞8月營收突破10億元 改寫歷史新高

金屬包材廠福貞 - KY(8411-TW) 受惠夏季旺季消費需求，以及新增台灣新竹廠投產，今 (8) 日公布 8 月營收 10.01 億元，創歷史新高，月增 15.09％、年增 37.17%。福貞 - KY 8 月各廠業績明顯回升，新竹廠營收更創 3 年來新高。累計前 8 月營收 57.42 億元，年增 18.51%。

福貞 - KY 主管表示，第四季可預期因應明年農曆年落在 1 月，將有提前備貨需求，且山東廠新產能也確認在第四季開始量產出貨，下半年營運表現明顯優於上半年可期。

福貞 - KY 8 月營收站上 10 億元高峰，主要成長動能為，中國大陸消費市場在疫情平穩、物流順暢下，已見民生消費力回溫，且適逢夏季旺季，今年尤其高溫炎熱，推升啤酒、涼茶與碳酸飲料等需求大增，帶動公司中國大陸各廠區的鋁罐產量大幅成長。

此外，由於 8 月中元、9 月中秋等節慶需求，蛋白飲品等禮盒出貨暢旺，加上公司上半年配合某咖啡飲品客戶推出多項新版面罐型，使得三片式馬口鐵罐出貨表現不俗，再有新竹廠 8 月業績創近三年單月新高加持，挹注福貞 - KY8 月合併營收月增 15.09％、年增 37.17％雙成長，為歷史新高表現。

隨著全球環保意識高漲，減塑商機與中國大陸啤酒罐化率仍遠低於先進國家的廣大市場商機，公司 9 月已啟動山東廠第二條鋁罐產線的正式投產，新產線年產能為 5 億支，預期可進一步搶占市占率。

福貞 - KY 也向金管會提出包括發行無擔保可轉換公司債 (CB) 及辦理現金增資，擬籌資近 10 億元，此次籌資案，包括發行無擔保可轉換公司債籌資約 4 億元，另以暫訂每股 13.6 元發行現增股 4.3 萬張，合計金額約 9.85 億元，主辦券商爲永豐金證券。

福貞 - KY 今年上半年受到中國疫情影響，加上部份城市封城，物流降載，已連兩季營運虧損，上半年稅後虧損 1.55 億元，每股虧損 0.88 元。