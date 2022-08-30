福貞-KY Q2虧損擴大 上半年每股虧0.88元

金屬包材廠福貞 - KY(8411-TW) 上半年中國各廠區因疫情影響，導致終端消費市場需求疲弱，加上部份城市封城，物流降載影響出貨，造成連兩季營運虧損，今 (30) 日公布最新財報，上半年稅後虧損 1.55 億元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.88 元。

福貞 - KY 第二季營收 20.31 億元，毛利率 7%，季減 4.4 個百分點，年減 3.03 個百分點；稅後虧損 1.43 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.81 元。

福貞 - KY 上半年營收 38.71 億元，毛利率 9.09%，年減 0.22 個百分點；稅後虧損 1.55 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.88 元。

福貞 - KY 今年併入新竹廠後，上半年產品組合結構約為三片式馬口鐵罐 4 成、二片式鋁罐 5 成，灌裝充填與罐蓋約占 1 成，其中二片式鋁罐占比維持最高，罐蓋則為今年新品。

展望下半年，福貞 - KY 預計山東廠第二條鋁罐產線，第三季加入試產，規劃山東廠第二條鋁罐線年產能為 3-5 億支，盼終端消費市場需求出現明顯反彈，快速去化相對高價原物料庫存後，在產品組合優化下，毛利率表現可平穩向上，帶動營運轉趨穩健。