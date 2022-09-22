福貞-KY擬發債及辦理現增 籌資近10億元

金屬包材廠福貞 - KY(8411-TW) 今年營運量能大增，公司向金管會提出包括發行無擔保可轉換公司債 (CB) 及辦理現金增資，擬籌資近 10 億元。

福貞 - KY 2022 年併入台灣新竹廠，加上山東廠第二條鋁罐產線第三季加入生產，營運動能加溫。

福貞 - KY 也是今年繼動力 - KY(6591-TW)、材料 - KY(4763-TW) 後，獲准同時發行可轉換公司債及辦理現增案籌資的第一上市公司。

福貞 - KY 此籌資案今 (22) 日申報生效，包括發行無擔保可轉換公司債籌資約 4 億元，另以暫訂每股 13.6 元發行現增股 4.3 萬張，合計金額約 9.85 億元，主辦券商永豐金證。

福貞 - KY 旗下山東廠第一條生產線，已投資 3500 萬美元，生產兩片式鋁罐，年產能 6-8 億支。新增設的山東廠第二條二片式鋁罐產線，預估在第三季投產，預計 2023 年產量可達 3-5 億支。

福貞 - KY 陝西廠已簽下約 100 畝土地，並斥 3500 萬美元先建置第一條二片式鋁罐產線，生產線並已動土，預計 2023 下半年投產，年產能 6-8 億支，未來還將進一步建置陝西廠第二條二片式鋁罐產線，藉以擴大產能。

福貞 - KY 今年併入新竹廠後，上半年產品組合結構為三片式馬口鐵罐 4 成、二片式鋁罐 5 成，灌裝充填與罐蓋約占 1 成，其中二片式鋁罐占比最高，罐蓋為今年新品。

福貞 - KY 今年上半年中國各廠區因疫情影響，導致終端消費市場需求疲弱，加上部份城市封城，物流降載影響出貨，造成連兩季營運虧損。