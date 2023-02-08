台驊1月營收創2年半低點 Q1不明朗 全年拚先蹲後跳

貨攬業者台驊投控 (2636-TW) 今 (8) 日公告 1 月合併營收為 11.92 億元，月減 2.87%、年減 70.3%，創 2020 年 7 月以來單月低點，反映春節工作天數減少和海運運價走弱，台驊不諱言，第一季貨運前景不明朗，不過，下半年有望重回成長，全年「先蹲後跳」可期。

台驊說明，自去 (2022) 年 1 月初上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 創下 5109 歷史高點後，截至今年 2 月初已跌落至 1006 點，跌幅高達 80%，反映國際經濟表現持續疲軟。

儘管通膨趨緩，但廠商庫存去化速度仍緩慢，加上亞洲各出口國因應農曆年工廠提早停工、出口貨量減少，台驊直指，第一季整體貨運市場前景仍不明朗，反映美中經濟角力、通膨壓抑消費需求等負面因素。

不過，台驊認為，隨著中國全面解封，將重啟龐大內需消費市場，有助全球產業供應鏈的復甦，進一步帶動全球經濟在下半年重返成長軌道並提升國際運輸需求。

據 Extrapolate 近期發布的市場研究報告，2021 年全球貨運代理市場價值 1804 億美元，預計到 2030 年將達 2511 億美元，每年複合年增長率為 5.1%。

台驊認為，全球經濟有望逐步回歸正軌，經濟成長動力將驅動航運市場供需良性循環，全年業績有望先蹲後跳。

另一方面，為因應中國龐大的內需消費和後疫情時代供應鏈重組契機，台驊未來將以策略性投資和綜效的整合擴大市場布局，令業務平衡發展。