中華電第三海纜遭損害 啟動微波系統備援

中華電 (2412-TW) 今 (8) 日表示，淡水到馬祖東引的台馬第三海纜今日中午 12 點 32 分，發生斷纜事件，疑似遭貨輪損害，導致目前台灣至馬祖間海纜全斷，所幸當地建置微波系統做第二重備援，語音、電路等不受影響。

中華電補充，由淡水到馬祖東引的「台馬第二海纜」，2 月 2 日晚上約 7 點 30 分，在距東引機房端約 52 公里附近海域發生斷纜後，台馬通信自動切換至由桃園到馬祖南竿的「台馬第三海纜」運作，台馬通信服務不受影響。

不過，台馬第三海纜今日中午 12 點 32 分，在距馬祖南竿機房約 40 公里附近海域又發生斷纜事件，導致台灣至馬祖間兩條海纜全斷，斷纜原因疑似遭一艘貨輪損害。

中華電表示，由於在馬祖當地建有微波系統做第二重備援，因此當地語音通話、政府國安與民生等電路均已切換至微波備援服務不受影響，而行動及寬頻上網及 MOD 等服務因微波頻寬有限，會有網路壅塞。

此外，中華電信已緊急洽請國際海纜船儘速抵台搶修，後續關懷措施也將依服務契約相關規定辦理。

中華電建置國內外海纜時間近 50 年，已在全球建置 27 條海纜，其中 12 條是台灣聯外海纜，整體容量超過 20TB，隨著網路頻寬需求每年以倍數成長，加上台灣為國際重要樞紐，近年也投資百億元建置新國際海纜。