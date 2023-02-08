美股重點新聞摘要2023年02月08日

今日操盤前瞻

美國總統拜登發表國情咨文

美股財報 (盤前)：CVS Health(CVS)、Under Armour(UAA)、Uber(UBER)

美通膨開始緩解但就業市場強勁 Fed 主席鮑爾：需要進一步升息

聯準會（Fed）主席鮑爾周二（7 日）表示，通膨緩解處在非常早期階段，這可能是一個漫長的過程，過程可能坎坷，必須把利率保持在限制性水準一段時間。就業市場方面，鮑爾表示若強勁的就業數據持續下去，將需要進一步升息來冷卻通膨，借貸成本可能要達到高於 Fed 先前預估的高峰。閱讀全文...

挑戰 Google 霸主地位 微軟整合 ChatGPT 推 AI 搜尋引擎

微軟週二 (7 日) 推出結合 ChatGPT 人工智慧 (AI) 技術的新版 Bing 搜尋服務和 Edge 瀏覽器，挑戰 Google 在網路搜尋領域的霸主地位。閱讀全文...

科技業又裁員 Zoom 大砍 15% 人力且 CEO 減薪、eBay 精簡 4%

儘管 1 月非農報告顯示美國就業市場強勁，科技業周二 (7 日) 仍傳來最新裁員消息，雲端視訊會議平台 Zoom 宣布將精簡 1300 人或近 15% 人力，執行長袁征將減薪 98%，電商業者 eBay 也宣布員工縮編 4%，兩家公司股價雙雙上漲。閱讀全文...

台加正式啟動 FIPA 談判

台灣與加拿大週二 (7 日) 正式啟動「投資促進及保障協議」(Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement；FIPA) 談判。閱讀全文...