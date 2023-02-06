聯準會升息循環還沒停 土洋互拚美元優存利率上看5%

美國就業數據超乎預期強勁，讓市場對聯準會升息預期再起，土洋銀行續推美元優存方案，包括華南銀行、渣打銀行都有相關方案，利率最高可達 5% 以上。

渣打銀行推出的玉兔迎春美元優存，為活期存款方案，鎖定優先理財、私人理財的財富管理，但前提是須以新資金承做。

根據渣打公告的方案，以新資金承作，單筆新資金滿 5 萬美元，優先理財存款年息將依牌告利率加碼 4.58%，私人理財存款年息可加碼 4.70%；單筆新資金存滿 10 萬美元，優先理財客戶存款年息可加碼 4.88%，私人理財存款年息可加碼 5%。

舉例來說，優先理財客戶單筆存滿 5 萬美元，以目前的美元活期存款牌告利率 0.01% 來算，加碼 4.58% 後，存款年息可達 4.59%；而如果是私人理財客戶，單筆存滿 10 萬美元，以目前的美元活期存款牌告利率 0.01% 來算，加碼 5% 後利率可達 5.01%。

渣打銀行表示，新推出的美元優存方案將自 2 月 6 日起到 3 月 31 日為止，加碼計息的期間，將從登錄當月起 3 個月內，假設存款戶從 2 月登錄，就連續加碼 3 個月到 4 月底，3 月登錄者，則加碼到 5 月底。

華南銀行則鎖定中小企業與個人兩大客戶，推出限時美元優利定存專案，年利率最高可達 4.25%。

華南銀行表示，本次推出的限時美元優利定存，不需要搭配其他產品，只要以新台幣結購或新資金匯入，即可享有 3 個月期年息 4.05%、6 個月期年息 4.25% 的優利定存。

根據華銀規劃，個人戶單筆最低存滿 3000 美元，中小企業戶單筆最低金額存滿 1 萬美元，且存款金額無上限，活動期限自即日起到 4 月 30 日止。

華南銀行表示，市場預估今年美國聯準會升息幅度可能減緩，但美元利率仍處於高原期，在急劇變化的金融環境下，將部分資金停泊在美元定期存款，可享有相對穩健的利息收益。

但華銀也提醒，客戶仍須注意匯率走勢，避免日後轉換回新臺幣或其他幣別所可能產生之匯率兌換風險，建議客戶留意市場走勢並分批佈局美元資產為宜。