桓鼎-KY旗下桓鼎能源接案 簽約5 MW儲能設備及建置工程

由建材事業大步跨入電力能源產業的桓鼎 - KY(5543-TW)，已完成設立 100% 子公司「桓鼎能源」，將作為整合集團未來儲能牆（Energy Wall）量產、銷售、服務、及技術升級主要角色，同時，桓鼎能源並已正式接案，已完成加培能源簽約 5 MW 儲能系統設備及建置工程合約。

同時，市場也預估桓鼎能源 2023 年將會對桓鼎 - KY 營收貢獻，具體營收貢獻金額達 2-3 億元。

桓鼎 - KY 去年全年營收 37.36 億元，創新高，年增 37.4%，在市場對能源管理需求竄升，及建材事業完成產能擴充的有利條件之下，2023 年整體營收也可望迎來雙位數的成長，再度改寫歷史新高。

桓鼎能源持續發展「儲能」及「用能」新型態業務，對成長動能也具新的挹注效果。桓鼎能源專注發展集團能源事業。集團緊密的供應鏈合作夥伴及整合集團資源也將挹注，桓鼎能源並在 2 月 6 日與加培能源簽約 5 MW 儲能系統設備及建置工程合約，提供儲能櫃、案場建置、台電掛網服務；儲能案場規劃及上線服務為桓鼎能源營運增添新動能。

桓鼎能源的成立是桓鼎 - KY 繼投資鋰電池模組設計製造的佐茂並取得經營主導權後，進一步擴張的能源事業，也迎合目前在台灣地區對能源事業進一步發展出的「儲能」及「用能」需求。同時，桓鼎 - KY 今 (7) 日董事會並決議調整組織架構，對旗下轉投資的佐茂及鑫進公司股權改由桓鼎能源控有。

桓鼎 - KY 去年前三季稅後虧損 819 萬元，每股虧損 0.22 元，主要是今年以來中國疫情封城，與整體大環境震盪導致經營成本提高。