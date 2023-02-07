全球人壽董座彭騰德發聲明不認帳 前董事徐乃成搬出判決書再戰

全球人壽前董事徐乃成今 (7) 日透過律師召開記者會，呼籲全球人壽董事長彭騰德尊重司法依照法院判決盡速償還美金 1 千萬元報酬本息；對此，彭騰德委任律師提出聲明，指稱徐乃成所謂主導交易與事實不符，並強調彭騰德並未同意支付 1 千萬美元報酬。徐乃成委任律師晚間也再發聲明強調，台北地院的判決寫得非常清楚該次收購案所有談判事務，都是由擔任中瑋一董事長的徐乃成負責。

彭騰德於 2009 年委任徐乃成主導協商美孚、中瑋一併購全球人壽事宜，並承諾支付 1000 萬美元作為報酬，但事成之後，彭騰德以各種藉口拖延遲未支付，徐乃成因此提起民事訴訟，台北地方法院去年底判決彭騰德敗訴，應支付徐乃成 1000 萬美元報酬、並加計 5% 法定利息。

針對徐乃成說法，彭騰德也委任律師羅名威聲明，強調有關全球人壽股權收購案，買賣雙方均有委任財務顧問、會計師與律師等專業人士協助，徐乃成並非專業人士，亦未出資，竟自稱主導全球人壽股權收購案，與事實不符。

聲明中也就 1 千萬報酬提出說明，指稱彭騰德與徐乃成間從未成立任何委任契約，彭騰德亦未同意支付徐乃成美金壹仟萬元之報酬。

彭騰德對一審判決未查明事實深感遺憾，並已向臺灣高等法院提起上訴。針對未來可能的假執行行動，彭騰德將依法提出足額反擔保，以維正當權益。

羅名威於聲明中強調，本案為尚未確定之民事一審案件，雙方應循法定程序爭取權益，徐乃生如有堅實法理依據，理應向高等法院主張，又何須以召開記者會之方式透過媒體訴求，實令人不解。

對於彭騰德一方的說法，徐乃成晚間也委由律師王俊翔再出招，王俊翔指出，彭騰德委由不知情的律師表示徐乃成對於收購案並無貢獻，但台北地院的判決寫得非常清楚，曾經參與該次收購案的香港吳正和大律師已經證稱：該次收購案所有談判事務，都是由擔任中瑋一董事長的徐先生負責，請參見該判決第 5 頁之記載即得明瞭。

王俊翔重申，本件正是因為徐乃成在情、理、法上均站得住腳，才在台北地院多年審理後得到勝訴判決。呼籲彭先生誠實履行債務，切莫再無端浪費司法資源。

．台北地方法院本案判決書 (裁判字號：臺灣臺北地方法院 109 年度重訴字第 240 號民事判決) 全文網址如下：

https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPDV,109%2c%e9%87%8d%e8%a8%b4%2c240%2c20221214%2c3

