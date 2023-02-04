動作真快！美國政府剛調整退稅政策 特斯拉就宣布Model Y漲價

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 周五（3 日）上調美國 Model Y 車款價格，業界普遍猜測原因可能是美國財政部當天稍早調整電動車退稅政策，允許更多跨界休旅車（SUV）獲得 7,500 美元電動車稅額抵免。

特斯拉美國官網報價顯示，Model Y 長續航版售價提高至 54,990 美元，Model Y 高性能版則調高至 57,990 美元，兩者售價分別調漲 1,500 美元和 1,000 美元。

儘管特斯拉官方並未詳述此次漲價原因，但業界普遍臆測此舉與美國電動車稅金減免政策調整有關。美國財政部周五稍早表示，確認將調整《通膨削減法案》符合退稅要求的電動車標準，允許更多跨界 SUV 車款獲得電動車稅額抵免，其中就包括 Model Y。

按美國財政部去年發布的認定標準，五人座版 Model Y 等一眾跨界休旅車不符合 SUV 的標準，所以只適用 5.5 萬美元的標準。美國最新調整將使具有相似特徵的跨界車得到一致對待，只需售價低於 8 萬美元，就能享受 7,500 美元退稅政策。

以五人座 Model Y 高性能版為例，由於售價超過 5.5 萬美元，所以其此前無法享受這項抵免優惠，但如今其已符合退稅標準。

儘管高性能版 Model Y 此次價格漲至 57,990 美元，但根據特斯拉官網介紹，車主在享受 7,500 美元抵免優惠和未來六年約 5,400 美元油費節省後，實際成本只有約 45,000 美元。

換句話說，特斯拉此次上調美國 Model Y 車型售價，並不等於逆轉近來全面降價的做法。即使 Model Y 漲價，在美國的價格仍然比去年實惠。

在今年 1 月特斯拉大幅降價之前，這款跨界 SUV 車型兩大版本在美售價分別高達 65,990 美元和 69,990 美元。

也有分析師認為，特斯拉之所以上調 Model Y 售價，原因是 Model 3 銷售被定價接近的 Model Y 擠壓。因此，特斯拉上調 Model Y 價格，是必然的結果。

特斯拉美國官網顯示，Model 3 高性能版售價目前為 53,990 美元，與漲價前的 Model Y 長續航版十分接近。

值得一提的是，除了五人座版 Model Y 外，通用凱迪拉克 Lyriq、福特 (F-US) 高配版 Mustang Mach-E 和 Escape 插電式混合動力車 ，也適用 7,500 美元退稅政策。