搶開學商機 這4家銀行刷卡繳學費有分期零利率 最長可分12期

寒假進入尾聲，家長們接下來又得張羅孩子們的學費，銀行信用卡促刷方案也陸續出籠，盤點多家銀行的刷卡繳費除了「免手收」基本款外，包括兆豐等 4 家銀行還有分期零利率優惠，試圖在卡友皮夾中占有一席之地。

目前包括兆豐、中信、彰銀、新光等銀行刷卡繳學費，繳費金額達一定門檻可申請 3 到 6 期不等的分期零利率，部分銀行分期期數還拉高到 12 期，方便卡友資金運用調度。

以兆豐銀行來說，旗下卡友刷卡繳學費不論金額多寡，一律可申請 3、6、12 期分期付款零利率優惠；中信銀不限金額可申請分 6 期零利率優惠，如果想將分期期數拉長到 12 期，則單筆繳費金額必須達 1 萬元以上。

彰化銀行卡友，單筆刷卡金額滿 3000 元，可依個人需求申請 3、6、12 期分期零利率；新光銀行卡友，不限金額可申請 3 或 6 期分期零利率，單筆刷滿 1 萬元，可申請 12 期分期零利率。

除了不收手續費及分期零利率優惠外，部分銀行還加碼抽獎，例如，兆豐、中信、新光銀卡友透過「i 繳費平台」刷卡繳費可抽 iPhone 換新機；另外，兆豐銀卡友單筆刷滿 20000 元以上，並新增任 1 筆一般消費，即贈「7- ELEVEN 45 元咖啡抵用券」，但名額限量 1000 名且需事先完成登錄。

不過，根據銀行內部調查，儘管銀行有分期零利率優惠可選，但 78% 的父母比較喜歡次付清，不論 5000 元以下的金額，或是單筆金額高達 100 萬元的高額學費，高達近 8 成的家長選擇「長痛不如短痛」的一次付清，也不會選擇分期 0 利率的方案。

至於剩下 22% 選擇刷卡 0 利率分期的卡友中，有超過 5 成是選擇分 12 期，另有 3 成選擇分 6 期，僅 15% 選擇 3 期，平均單筆金額都落在約 3 萬元。

至於可分期 30 期的有息分期，較不受到家長們青睞，僅僅只有 0.07% 的卡友選擇，平均單筆簽帳金額約 8.3 萬元，而申請 24 期有息分期者也僅有 0.34% 占比，平均單筆金額落在 4.4 萬元。