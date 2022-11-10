刷卡前三季刷破2.53兆元創高 嗶支付交易人數直逼2000萬人

金管會今 (10) 日公布，國人 9 月單月刷卡簽帳金額達 2821 億元，前三季累計達 2 兆 5380 億元，雙創同期新高，由於第四季為消費旺季，金管會看好全年很有機會破 2019 年的 3.22 兆元，改寫歷史紀錄。

不只刷卡消費力道強勁，全台嗶支付 (電子支付) 使用人數將近 2000 萬人，前三季非現金支付交易金額衝高到約 4.5 兆元，全年 6 兆元的目標可望達陣。

銀行局表示，截至今年 9 月底止，計有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5463 萬張、年增率為 5.32%；總有效卡數約 3474 萬張、較去年同期增加 4.70%；當月簽帳刷卡金額約 2821 億元，年增率為 12.44%。

就國人刷卡金額來看，9 月單月金額為 2821 億元，較去年同期增加 312 億元、年增率為 12.44%；若拉長時間來看，今年 1-9 月累計刷卡為 2 兆 5380 億元，無論 9 月或前 9 月都創史上同期最高紀錄。

不只刷卡消費強強滾，非現金支付也很威，銀行局統計，截至 9 月底，國內電子支付帳戶約 1998 萬人，比起上月底的 1857 萬人，單月增加 141 萬人，而前三季非現金支付交易筆數約 39.15 億筆，非現金支付交易金額約 4.5 兆元，今年有可能會提早達成 6 兆元的明年目標。