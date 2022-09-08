刷卡繳稅、疫後旅遊雙加持 信用卡7月刷破4000億元新高

國人以信用卡繳納所得稅越來越普遍，以及疫後旅遊復甦，推升 7 月信用卡簽帳額衝破 4000 億大關、達新台幣 4079 億元，創歷年同期新高，前 7 月信用卡簽帳額已逼近 2 兆元、達 1.95 兆元，同創歷年同期新高。

截至今年 7 月底止，總共有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數達 5417 萬張，總有效卡數 3437 萬張；7 月信用卡簽帳額達 4079 億元，較 6 月增加 1435 億元，相比去年同期增加 725 億元。

前 7 月刷卡金額達 1 兆 9522 億元，較去年同期的 1 兆 7713 億元、增加 1800 億元、年增率 10.21%，下半年進入消費旺季，全年總刷卡金額有望挑戰自 2019 年 3.22 兆元以來的紀錄，創下歷史新高。

銀行局副局長林志吉表示，今年光是 7 月，信用卡刷卡金額能破同期紀錄，主要是今年個人所得稅繳稅期限延長到 6 月底、稅款延至 7 月入帳所致；再者 7 月放暑假，疫後旅遊復甦帶動消費力。

今年刷卡繳稅共計 1364 億元，較去年 1089 億元多出了 275 億元。國人前 5 大繳稅銀行為中信、玉山、國泰、兆豐、台新，7 月刷卡簽帳金額達 1145 億元，在本月簽帳金額月增 1435 億元中占比高達 8 成。

若以個別銀行來看，中信銀今年前 7 月拿下「刷卡王」、「流通卡王」、「發卡王」及「收入王」等四冠王寶座，其中，光是 7 月，中信銀信用卡消費金額衝上 860 億元，創下台灣信用卡史上單月最高紀錄；發卡量就高達 11 萬張，主要是 LINE Pay 卡、中油卡、商旅鈦金卡、和泰聯名卡，這四張合計發出 8.4 萬卡。