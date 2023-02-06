〈焦點股〉外資憂供過於求情況高預期 ABF載板三雄同步下挫

外資出具報告指出，終端需求疲軟，尤其 PC 與 GPU 領域，近幾周也延伸到伺服器產業，產業供過於求情況較預期嚴重，壓抑 ABF 載板價格，預期本季售價再降 10-15%，且第二季可能持續修正，因此下修欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) 三雄目標價，影響今 (6) 日三雄股價重挫半根。

外資表示，考量英特爾 (INTC-US)Sapphire Rapids 和超微 (AMD-US)Genoa 的滲透率較預期低、超微對 GPU 的需求較低，以及今年 PC 和伺服器的整體出貨量存在調降空間，預期今年 ABF 載板供過於求達 12%，2025 年擴大至 15%，高於原預估的 10%、14%。

BT 載板方面，外資說明，由於其主要應用在智慧型手機等消費性電子產品，隨著近 1 個月需求更加疲軟，出貨和價格跌幅都超過原預期，且因現階段智慧型手機和記憶體庫存水位仍高，首季價格降幅恐超過先前預估的季減 5-10%。

外資分析，BT 載板貢獻三家的營收不同，其中，景碩營收比重為 53%、南電 26%、欣興為 12%，因此 BT 載板價量下滑，對景碩、南電獲利影響較大，預期這三家毛利率都恐下滑。