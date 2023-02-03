外資1月大買台股逾2000億元創單月次高 慎防獲利了結賣壓逆襲

外資持續回流台股，統計外資從今 (2023) 年 1 月以來大舉回補台股約 2007.5 億元，買超金額創歷史單月次高，但法人提醒，台股這波短線漲勢頗大，在美國財報周尚未結束前，須提防漲多的獲利了結賣壓逆襲。

台股兔年首周交易日表現不俗，在資金回流挹注下推升大盤指數價量齊揚，大盤單周大漲 669.73 點、成交量放大至 2802.43 億元，3 日指數終場收在 15602.66 點，持續站穩年線之上。

觀察三大法人進出外資本周共買超 1195.59 億元，創台股史上第二高外資單週買超水位，僅次於 2005 年 12 月底的 1437 億元；投信也回補 69.3 億元，自營商買超金額 80.52 億元，合計三大法人共買超台股 1345.4 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，1 月以來隨著外資歸隊，加上美股投資氣氛好轉，帶動台股單月大漲近 8%，加上市場預期聯準會可望放緩升息，在外資積極回補下，助長大盤多頭氣勢。

統計從今年 1 月 5 日以來，外資累計買超台股金額高達 2503.09 億元，光是 1 月外資回補台股 2007.5 億元，改寫歷史單月買超金額次高紀錄。

孫傳恕指出，這波買盤主要聚焦去 (2022) 年遭大舉賣超、表現落後的電子類股，其中半導體指數大漲 20.46%，漲幅高居各類股之首，進而帶動電子指數漲幅高達 14.59%，率先站回年線之上。

孫傳恕表示，目前大盤類股間仍處於健康輪動狀態，有利這波多頭氣勢延續，但要注意的是，考量短線漲幅不小且美國超級財報週尚未結束，須留意獲利了結賣壓逆襲。

安聯投信台股團隊認為，中國鬆綁防疫政策有助於恢復市場信心，但要留意在終端需求上，由於美國 12 月零售銷售低於預期，且連 2 個月下滑，因此仍需觀察電子產品受通膨影響及疫後移轉程度。

安聯投信台股團隊表示，受惠於通膨壓力與升息力道趨緩，使得個股評價回升 速度較獲利復甦來得快，儘管市場信心回溫，但考量這波反彈缺乏基本面支撐，因此仍需留意部分電子供應鏈客戶在 7、8 月的訂單狀況，以此做為終端需求的重要檢視點。

安聯投信台股團隊提醒，今年下半年復甦力道是否能滿足市場的期待，還有缺乏獲利支撐的個股漲勢是否提前透支下半年產業的成長，這些都是需要觀察的重點。