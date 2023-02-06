〈台股盤前〉震檔整理中 業績股輪流點火維繫多頭士氣

台股加權指數上周五震盪量縮整理，終場收紅上漲 7.5 點，以 15602.66 點作收，一周來漲點達 669 點，外資呈現連 8 買，不過，美股四大指數周五轉弱尤其科技股走跌，台股今 (6) 日在大漲過後，不排除仍將陷震盪格局，以陸續公告營收、第四季財報亮眼的個股為盤面主軸。

上周五三大法人合計買超 101.12 億元，其中，外資買超 115.89 億元，呈現連 8 買，投信買超 4.49 億元，為連 5 買，僅自營商賣超 19.26 億元，呈連 2 賣。

美股上周五四大指數同步走跌，道瓊指數跌 127.93 點或 0.38%，收 33,926.01 點；那斯達克指數跌 193.86 點或 1.59%，收 12,006.95 點；標普 500 指數跌 43.28 點或 1.04%，收 4,136.48 點；費城半導體指數跌 59.73 點或 1.90%，收 3,082.11 點。

在政府高層指示下，國防部開始編製潛艦國造後續艦所需 3000 億元以上的特別預算案，其中，包括軍用商規無人機研發採購、震海計畫國造神盾巡防艦精進版型艦所需預算，也將編入一併支應，國艦國造和軍工族群在消息面的激勵下，表現受期待。

鴻海公布 1 月合併營收 6604 億元，逆勢月增逾 4.9%，年增逾 48.1%，為歷年同期最旺，優於市場預期，第一季可望淡季不淡。

不過，股后大立光 1 月合併營收降至 32.6 億元，創近 8 個月低點，更示警下游需求疲弱，2 月拉貨動能恐續下滑，第一季的獲利成長動能有壓。

由於大立光提到最高階的 2000 萬畫素以上鏡頭出貨占比首度跌破 10%，也暗示品牌廠旗艦機種恐有賣不動的壓力。

臉書母公司 MetaPlatforms 上季財報和本季展望均優於市場預期，但將大砍今年資本支出。

友達董事長彭双浪提到，今年電子產業景氣可望較去年好，預料最快第二季會反轉向上。

而鴻海董事長劉揚偉最新表態，今年產業景氣面臨挑戰，但不排除下半年有望反轉。

統一投顧指出，新春開紅盤台股強勢上攻站上年線，而 FOMC 會議會後聲明符合預期的鷹派，且不打擊市場降息預期，使台股續強站上 15600 點，惟短線月線乖離超過百點，kd 指標進入超漲區，再加上 1 月上市櫃業者營收動能較有壓力，預期本周台股將呈高檔震盪，指數空間有限，業績題材股各自表現。