瑞銀：亞幣今年平均升幅約4% 但新台幣、韓元因為這因素升幅有限

美國通膨降溫讓聯準會放緩升息步伐，也讓美元升勢稍微降溫，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，隨著聯準會升息循環接近尾聲，進而推升亞幣升值，推估亞幣匯率今 (2023) 年平均可以有約 4% 的升幅，但新台幣與韓元則受出口等經濟數據疲軟拖累，升幅有限。

美國聯準會去年強勢升息，帶動美元走強，亞幣指數去年前 10 月相對美元貶值超過 11%，但隨著美國通膨降溫、聯準會升息幅度放緩，導致美元走軟，推升亞幣從去年 11 月以來升值近 8%。

瑞銀指出，以人民幣來說，隨著防疫政策鬆綁與經濟復甦，吸引資金重新回流，加上官方推出房地產利多措施，預估人民幣兌美元匯價有望上看 6.5。

但新台幣與韓元表現可能相對較弱，瑞銀指出，台灣與韓國的經濟成長指標仍然相對疲軟，製造業採購經理指數在過去 4 到 5 個月仍在收縮區間，加上出口衰退幅度高達雙位數，預期將拖累新台幣與韓元走勢。

另外，日元部分，日本央行持續實施貨幣寬鬆政策，不少投資者利用日元作為融資貨幣，但隨著美國通膨降溫、日本央行將 10 年期國債收益率上限調高至 0.5%，推升日元迅速攀升。

瑞銀指出，在日本通膨壓力持續增加，10 年期國債收益率上限在未來幾個月可能進一步上調至 1%，加上美國聯準會升息週期即將進入尾聲，預計日元在今年 9 月前升至 120。