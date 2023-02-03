春雨未到水情趨緊 促南高屏合作推動水資源政策

目前正值枯水期，春雨尚未報到，春節過後中南部水庫蓄水量明顯下滑，為確保產業、民生用水無虞，台南市府各單位啟動節水、擴大回收水使用，市長黃偉哲也在昨 (2) 日行政院會上爭取中央支持南化水庫多元化水源開發溢流堰工程，促南高屏合作推動水資源政策。

根據台灣水庫即時水情數據顯示，截至 2 月 3 日止，白河水庫、曾文水庫水情亮紅色警戒，蓄水率分別為 22.6%、23.4%，台中石岡壩蓄水率也僅 16.2%，另外，仁義潭水庫及蘭潭水庫則呈橘色警戒，蓄水率分別為 39%、46.1%。

黃偉哲表示，台南去年 11 月水情就轉黃燈，幸好因應得早，加上水稻田休耕，預估存水尚可到用到 7、8 月。黃偉哲提到，台南有水庫、高雄有水源但無水庫，屏東則有更充沛的水源，期盼南高屏合作推動水資源政策，能更有效舒緩南部用水問題。

黃偉哲指出，台南去年底配合中央提前因應抗旱節水，民生用水夜間減壓供水、停止非必要用水，截至 2022 年 12 月，用在道路清洗、植栽澆灌的回收水的日平均使用量較 2021 年大旱時增加 2700 噸。

新興水源開發方面，台南安平、永康及仁德 3 座再生水廠，預估 2025 年完工後每天可穩定供應 6.3 萬噸再生水，滿足南科產業用水需求。在中央支持水資源設施興建及改善下，台南海水淡化廠全期每天可供 20 萬噸用水；南化水庫多元化水源開發溢流堰工程，可增加近 1000 萬噸庫容量，均獲行政院長陳建仁的正面回應。

台南目前已建置 7 處污水下水道系統，普及率從 19% 一路提升至今近 26.3%，各污水下水道系統將陸續完工，能讓每一滴水更充分被運用。