美股重點新聞摘要20230204

美股重點新聞摘要 2023 年 02 月 04 日

今日操盤前瞻

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市場修正利率預測 Fed 官員重申至少升息至 5.1% 並保持一段時間

美國 1 月非農就業遠優於市場預期，讓市場重新調整對聯準會 (Fed) 的升息押注。舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，去年 12 月的利率預測點陣圖仍是評估政策方向的「有效指標」，也就是將升息到至少 5.1% 並保持在該水準一段時間。閱讀全文...

美國 1 月非農就業新增 51.7 萬人遠超預期 失業率創 53 年新低

美國勞工部周五（3 日）公布 1 月非農就業新增人數報 51.7 萬，遠高於市場預期的 18.5 萬人，修正後前值為 26 萬人，創 2022 年 7 月以來新高；當月失業率報 3.4% ，低於市場預期的 3.6%，前值為 3.5% ，創 53 年新低。閱讀全文...

美銀策略師：美股漲勢過高 下半年的經濟衰退是一大風險

彭博周五（3 日）報導，美國銀行策略師表示，美股漲勢已經走太遠，如果經濟成長在今年下半年崩潰，投資人將面臨殘酷的下跌。閱讀全文...

馬斯克：推特訂閱用戶將能分得廣告收入

馬斯克周五（3 日）表示，即日起推特開始在推文的回覆中顯示廣告，並與推文作者分享部分收入。不過前提是，只有付費訂閱服務「Twitter Blue」的訂閱者才能獲得分潤，而且馬斯克也並未詳細說明與用戶分享的廣告收入比例。閱讀全文...