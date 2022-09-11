〈美元投資術〉土洋銀行拚場祭美元優存 存款年息逼近4%

聯準會鮑爾鷹派言論支撐美元升勢，在利率看升的態勢下，包括外銀、國銀持續推出美元優存方案，提供高於牌告的利率鼓勵存戶承作美元存款，利率最低至少 2% 起跳，最高可達 3.88%，在蓄積資金池之餘也能趁勢培養理財客戶。

舉例來說，花旗銀行近期推出的美元存款就鎖定財富管理客戶，提供新客戶、新資金 6 個月期美元定存最高年利率 3.88% 優惠，但條件是，最晚要在 9 月 30 日完成開戶，並且是首次加入財富管理或私人財管的客戶，同時資金來源則必須是從其他銀行所匯入的新資金。

根據花旗銀行官網顯示，不同的起存金額享有的年利率也各有差異，其中單筆存滿 5 萬美元、年利率 3.28%；存滿 15 萬美元、年利率則提高至 3.48%，如果存滿 30 萬美元、存款年利率則可拉高至 3.88%。

一銀的美元存款方案起存門檻相對親民，單筆存滿 3000 美元就能辦理，存滿 3 個月年利率 2.38%，存滿 6 個月年利率 2.68%，存滿 12 個月年利率 2.88%；但要注意的是，該方案僅限於網銀、行動網銀或是 Ileo app 數位通路承作。

玉山銀行的美元優存同樣走親民路線，單筆承作金額只要 1000 美元就能辦理，提供 6 個月期與 12 個月期兩種方案選擇，其中 6 個月期存款年息 2.7%，12 個月期 2.9%。

但玉山銀的外幣優存同樣有門檻限制，必須透過個人網銀「轉定存」、行動銀行「轉定存」功能並選擇以「新台幣帳戶」扣款辦理外幣定存才適用本專案利率。