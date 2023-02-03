營運展望不悲觀 外資維持中華電目標價115元

中華電 (2412-TW) 法說會後，美系外資出具報告指出，儘管中華電對今年營運展望樂觀，不過營業費用仍高，導致 EBITDA 與全年獲利將呈年減，因此重申「減碼」評等，目標價維持 115 元。

展望今年，美系外資認為，中華電行動營收將隨著 5G 穩定發展而有所改善，漫遊收入有望恢復至疫情前的 70-80%，手機供應鏈問題也將逐步趨緩。固網業務方面，美系外資表示，由於積極推動高速寬頻套餐，營收也可望提升。

中華電在法說上提到，今年營運成長動能主要來自用戶數持續成長，整體需求仍在，加上提供用戶不同資費選擇方式，樂觀看待有助推升行動業務營收成長。

針對電信合併案，中華電則認為，主管機關通過競業合併案後，市場競爭環境勢必有所改變，有信心以 5G 網路及服務品質，持續在變動的環境下維持市場領先地位。

中華電核心業務去年第四季持續成長，整體行動服務營收維持成長態勢，年成長 5.8%，主要受惠客戶升級 5G 及行動客戶數增加；固網寬頻 ARPU 也連續 13 季年成長。

根據中華電 2023 年合併財務預測，全年營收高標 2227.9 億元，年增 2.79%；稅後純益高標則會降至 361 億元，年減 4.25%，每股純益 4.45-4.65 元；資本支出則因應 IDC 機房等擴建，較去年增加至 353.1 億元。