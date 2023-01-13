台灣首家 中華電取得VMware Sovereign Cloud架構認證

中華電 (2412-TW) 今 (13) 日表示，隨著企業轉型趨勢，Sovereign Cloud 成為企業或高度監管單位跨雲部署和數據合規性的關鍵解決方案，中華電信也成為台灣首家 VMware Sovereign Cloud 服務提供商認證合作夥伴。

根據 VMware 調查顯示，99% 的大中華區受訪者皆認同導入多雲在企業整體營運中扮演關鍵角色，顯見多雲的興起為企業彈性營運與創新開發帶來新的轉機，即使是受到高度監管的產業也意識到需透過雲端實現應用現代化，獲得更高安全性及效率和彈性。

不過隨著數據自主意識抬頭，資料監管也成為企業面臨的一大挑戰，因此中華電信 hicloud 與 VMware 積極合作，客戶可在 VMware Sovereign Cloud 框架下，享有跨雲彈性部署及快速應對法規與監管限制之多重優勢，達到簡化維運、降低風險，並兼顧數據自主與資料經濟等目標。

中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽表示，中華電信 hicloud 具備豐富的混合雲架構規劃經驗，在 VMware 技術優勢協助下，可保障如政府機關等高監管產業客戶的機敏資料不會移轉到境外，並讓企業依需求選擇適合的產品組合，以訂閱制的方式彈性使用雲端資源，實現異地備援、韌性政府等願景。

VMware 全球副總裁、大中華區總裁陳學智指出，近年來，VMware 看到台灣企業為拓展新興商機、加速轉型步調，紛紛朝向部署多雲架構聚攏，但隨之而來的是資料自主與日俱增的重要性、資料可存取性和控制權的審查，以及地緣政治摩擦的加劇，都促使政府和受監管產業更加謹慎的規劃其上雲策略，因此對 Sovereign Cloud 需求有越來越多的趨勢。