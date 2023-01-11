〈ESG大趨勢〉中華電奪The Asset最高榮譽 ESG獲國際媒體及投資人讚賞

中華電信再度榮獲國際著名財經雜誌 The Asset（財資）2022 年 The Asset ESG Corporate Award 最高榮譽玉璽獎 Jade Award，亞洲企業中，中華電信是台灣唯一獲此獎項的業者，也是台灣唯一獲得最高榮譽獎的電信企業，彰顯中華電信耕耘 ESG 永續發展成效斐然，獲得國際肯定。

中華電信董事長謝繼茂表示，很榮幸再度獲得國際媒體及投資人的肯定，ESG 永續發展是中華電信的不變信念，未來將持續與環境、社會及利害關係人互利共榮。

The Asset ESG Corporate Awards 由投資人、分析師及專業評審團隊，每年就亞洲上市公司的財務績效、公司治理、社會責任、環境責任及投資人關係等眾多面向進行綜合評比，評選出 ESG 具有卓越成就及透明度的公司，今年共有 5 家亞洲企業獲評最高等級 Jade Award 獎項，中華電信是台灣唯一獲獎企業。

The Asset 表示，ESG 領先企業通常十分關注對環境及對營運所在地社區產生的影響，會積極與客戶、證券交易所、金融機構和監管單位等協調合作；另外，ESG 領先企業的關鍵特徵之一，是具備清晰的公司治理機制，對利害關係人時時維持資訊的高透明度。

郭水義總經理指出，中華電信推動 ESG 永續發展的決心展現在各個面向。在公司治理面，111 年起公司啟動「以客戶為中心」的組織架構，組織轉型成效已反映在營運表現和財務指標上，各項財務指標表現強勁；111 年公司強化董事會成員的性別與專業背景多元性，優化董事會結構。

此外，公司「永續發展委員會」每季向董事會報告重大議題，並將永續發展成果與高階主管變動薪酬連結，連動比率由 111 年的 10%，將逐年提高至 2025 年達 30%，敦促高階經理人將 ESG 落實於日常營運，以長期耕耘的觀點持續推動。

在社會面，中華電信抱持著科技為善的理念，數位賦能百工百業，尤其關懷偏鄉弱勢，除了致力建設網路普及服務外，也持續推動偏鄉助學；同時，公司致力提升員工照護與福利，積極建構友善職場環境，去年設置了全台六都 9 處共 16 班的職場教保中心，更優於法令讓撫育 3 歲以下幼兒的員工可申請每日減少 1 小時工時，並逐步提高「陪產檢及陪產假」、「產檢假」天數至 10 天，讓同仁能夠兼顧工作與家庭。

在環境面，中華電信已設定 2030 年範疇一至三的碳排放皆較 2020 年減半，且 IDC 機房全面使用再生能源及辦公場域淨零排放、2040 年達成 RE100、2050 年達成全面淨零碳排的目標，並已規劃詳細的具體作為。

除了自身落實綠化減碳外，中華電信也致力推動資通訊產業邁向淨零，倡議建構綠色供應鏈，去（111）年底的供應商夥伴交流會，即與 35 家關鍵供應商一同啟動淨零倡議，宣告 2030 年中華電信供應鏈碳排放減半、2050 年達成淨零排放的目標。

郭總經理強調，中華電信秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，將持續推動 ESG 永續發展，發揮更大的正面影響力，以期攜手志同道合的夥伴們共同邁向「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的永續願景