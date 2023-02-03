〈貿聯展望〉展開「4x4策略」布局 衝刺四大長期動能

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 董事長梁華哲表示，接下來將展開「4x4 策略」，全力衝刺工業用、數據中心、新能源運輸以及高價值電器四大長期動能，同時針對北美、歐洲、東亞及東南亞四個地區擴大布局。

梁華哲表示，貿聯希望能成為全球線束領導商，四大部門來看，工業已經是領導廠商之一；電動車雖然競爭者百家爭鳴，但貿聯也已經打出知名度，雖然跟一些日本、歐洲領導廠商相比，還有差距，但規模會逐漸壯大，軌道運輸方面就是領導廠，至少在歐洲高度領先，亞洲也有一些案子。

數據中心方面，梁華哲表示，有很大的成長空間，線束已經靠 INBG 補上，連接器雖然有，但還不夠完善，後續可能還會有併購，組裝也沒有太大的問題。電器則不只往高端走，且除了原來的線束，也把一些電路設計導入客戶端。

總經理鄧劍華補充，工業用有資本設備、工廠自動化、醫療儀器等，涵蓋許多終端市場、成長潛力跟客戶黏著力都高，解決方案高度客製化。數據中心也因電力傳輸規格持續演進，研發製造門檻更高。

新能源運輸除了消費型電動車外，也有商業應用上的運輸，像是倉儲物流，此外，電動車及整體支援各種綠能的基礎設施成長，也為高功率線材與連接器整合方案帶來更多發展機會。

至於地區布局上，鄧建華認為，歷經中美貿易戰、COVID-19 疫情、俄烏戰爭之後，地緣政治因素對企業全球布局來說，已成為不可忽視的變因，而在疫情爆發期間，貿聯受惠擁有多個生產據點，提高生產及出貨靈活度和彈性，目前在全球已有 33 個生產據點。