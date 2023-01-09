中華電發展智慧醫療 以科技力與生態系打造百歲健康

中華電 (2412-TW) 總經理郭水義今 (9) 日對外分享，公司在轉型百歲人生的具體作為，他說，當黃金人瑞時代來臨，中華電信積極以 5G、AIoT、雲端、資安、AR/VR 等科技力投入「健康管理」、「保健照護」、「醫療診治」等三大面向生態系，協助打造美好百歲健康的新未來。

郭水義表示，中華電信透過「廣結盟」，協助醫療院所將服務從醫院向外延伸，提供符合用戶需求之各種場域服務，發展屬於台灣百歲未來的生態系數位解方，包括預防醫療「居家場域的自我健康管理」、「長照或社區場域的高齡保健照護」、以及「醫療院所場域的醫療診治科技量能」。

在自我健康管理方面，透過居家穿戴醫療設備量測生理數據，包含血氧、心電圖、血壓、體溫、心律等，以 5G 傳送至「健康雲平台」進行 AI 分析，以預防與檢測各式疾病，除了與相關穿戴設備廠商合作外，並讓各醫療院所上架其 AI 分析模型至雲平台，以提供用戶健康分析預測，落實「上醫醫未病」之理念。

在高齡保健照護部分，將居家自我健康管理延伸至社區公眾場域，打造「雄健康」服務，串聯醫療院所與社會資源，落實社區健康照護；也將 5G AR 擴增實境技術應用於高雄榮家等照護中心，提供智能長照服務。

在醫療診治方面，中華電信發展的 SynDr. 遠距醫療平台可串接各式行動醫療影像設備，協助專科醫師進行遠距視訊會診，已成功在台灣 10 個醫療單位導入「5G 遠距醫療平台」解決方案，並延伸運用於即時心導管、脊椎、達文西手術的遠距協作指導，成為串聯醫師與病患、擴大醫護量能的最佳科技幫手。

郭水義提到，目前資源配置在「下醫」的部分較不足慮，未來應該把資源配置在「上醫」，例如在預防醫學中的 A I 檢測基因定序技術；另一方面，也應強調「身、心、靈」三面向的均衡發展，如 WHO 大力推廣的全人健康 (Whole-Person Health and Wellness) 的概念，而中華電信近幾年來一直致力於以 5G 科技創新藝術、文化展演，都將豐富民眾的百歲人生。

此外，中華電信將持續積極結盟更多合作夥伴，強化價值結構、提升價值主張，以持續擴大中華電信在智慧醫療生態系的科技賦能，讓百歲人生迎向更健康更美好的遠景。