〈電信三雄財報〉中華電再奪下獲利三冠王 去年每股賺4.71元創4年高

電信三雄今 (10) 日公告自結數，中華電 (2412-TW) 去年 12 月每股純益 0.36 元、第四季 1.09 元、全年 4.71 元，坐穩獲利三冠王寶座。去年獲利更超越全年財測高標並創 4 年新高。

另外值得注意的是，遠傳 (4904-TW) 去年 12 月每股賺 0.28 元，超越台灣大的 0.27 元；遠傳去年第四季 EPS 0.78 元、全年 2.95 元；台灣大去年第四季 0.88 元、全年 3.91 元。

電信三雄獲利 (EPS) 中華電 台灣大 遠傳 去年 12 月 0.36 0.27 0.28 去年第四季 1.09 0.88 0.78 去年全年 4.71 3.91 2.95 資料來源: 各電信商 / 製表: 鉅亨網記者沈筱禎

中華電去年 12 月營收 209.6 億元，月增 8.5%、年減 7.8%；EBITDA 68.6 億元，月減 0.9%、年減 4.2%；稅後純益 27.7 億元，月減 0.7%、年減 9.1%，每股純益 0.36 元。

去年第四季營收 595 億元，月增 11.2%、年減 0.7%；EBITDA 208.5 億元，月減 5.8%、與去年相當；稅後純益 84.5 億元，月減 9.4%、年減 2.2%，每股純益 1.09 元。

去年全年營收 2167.4 億元，年增 3%；EBITDA 862.7 億元，年增 3.5%；稅後純益 365.2 億元，年增 2.1%，每股純益 4.71 元。

董事長謝繼茂表示，在疫情干擾及經濟不確定性高情況下，這份成果得來不易，去年營收及盈餘雙雙超越財測高標；行動與固網 ARPU 穩定攀升，帶動獲利向上，加上資通訊專案整體獲利率提升，以及指標性專案入帳，使成績超越目標，創下年度盈餘連續三年成長，且盈餘攀 4 年新高的佳績。

12 月份核心業務部分，5G 用戶數與整體 090 門號數持續增加，帶動行動服務營收成長，與去年同期相比增加 8.6%，行動月租型 ARPU 年增 5.0%，已連續 21 個月上揚。固網寬頻營收年增 4.6%，表現穩定且亮眼，「速在必行」方案加速客戶升速，雙雙推升寬頻接取營收與數據網路營收，亦大幅衝高 Wi-Fi 裝置數與營收表現，寬頻 ARPU 年增 2.1%，自 110 年度起已連續 24 個月年成長。資通訊營收部分，整合專標案與 5G 企業專網服務表現優異，營收年增率皆有雙位數成長。

截至 12 月底止，行動通信總客戶數達 1262.1 萬戶，其中，090 月租型客戶數與去年同期相比，已連續 24 個月成長；光世代寬頻用戶數為 375.0 萬戶，其中，高速用戶因防疫居家需求與「速在必行」方案吸引，300Mbps 以上客戶達 96.9 萬戶；MOD 客戶數則達 204.9 萬戶。

中華電信推動永續作為的成果豐碩，12 月榮獲 111 年行政院「國家永續發展獎」；入選台灣 ESG 低碳 50 成分股；也再度榮獲國際著名財經雜誌 The Asset(財資) 頒發 2022 年 The Asset ESG Corporate Award 最高榮譽玉璽獎 Jade Award，不僅是台灣唯一獲獎的電信業者，也是台灣所有產業中唯一獲得及蟬聯最高榮譽獎項的企業，ESG 作為獲國內外機構肯定。

中華電信秉持「以客戶為中心」的理念提供客戶最佳體驗，亦獲國際權威機構 Opensignal 頒發台灣行動網速與 5G 網速體驗之「下載網速」和「上傳網速」等 4 項冠軍，創造有感的高速 5G 服務；此外，更以兼具溫度與速度的智慧客服人機協作模式，獲頒 2022 年卓越客戶服務「最佳服務創新企業」、「最佳客服承攬企業」兩大獎，實踐最佳的客戶服務體驗。