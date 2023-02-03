美國非農數據公布前市場觀望 多數亞幣走跌

大多數亞洲貨幣周五 (3 日) 疲軟，美元則因預期非農就業數據對美國經濟有更多暗示而反彈，與此同時，市場也正在撤回聯準會升息周期即將暫停的押注。

儘管最新調查顯示，在中國放鬆嚴格防疫清零管制後，1 月服務業數據從 4 個月的低迷中反彈，但未能阻擋人民幣走弱。

人民幣兌美元下跌 0.2%，暫報 6.7475。本周早前公布的數據，描繪了製造業的喜憂參半，這可能會推遲今年更大規模的經濟復甦。

對中國曝險較高的貨幣，周五表現也有所回落，新加坡元下挫 0.2%，韓元下跌 0.3%。

周四公布的美國單周申請失業救濟人數下降至 18.3 萬人，表現好於預期的 20 萬人，這幫助美元轉強。這是由於就業數據強勁，帶來通膨可能在更長時間處於高位的擔憂，從而迫使聯準會繼續升息。

市場現在正在等待 1 月份非農就業數據，為美國就業市場提供更多線索。 美元指數周四反彈 0.5% 後，繼續漲約 0.1%。

此前，交易員押注美國今年可能出現經濟衰退，可能會促使聯準會在 2023 年底前降息，但央行並沒有給出這樣的暗示，而是持續升息，並表示將繼續對抗通膨。

澳元下跌 0.2%，原因是澳洲經濟增長放緩的跡象增加，這可能會促使央行縮減其鷹派立場。