中國去年GDP表現差強人意 人民幣周二率亞幣走跌

由於對今年全球經濟衰退的擔憂重燃，大多數亞洲貨幣周二 (17 日) 下跌，其中人民幣下挫 0.4%，因為數據顯示，中國經濟在 2022 年因嚴格防疫政策遭到重擊。

中國國家統計局周二發布數據顯示，中國去年全年 GDP 擴張 3%，表現雖優於預期，但與往年的高成長不可同日而語，也造成人民幣走勢下挫，跌至 6.7611，脫離近五個月高位。

雖然同時間公布的 12 月份的工業生產和零售銷售數據均超出預期，但由於近期感染人數激增，仍然讓市場未能擺脫負面情緒。

世界經濟論壇的調查顯示，三分之二的受訪經濟學家預計今年會出現衰退，這加劇了人們對全球經濟衰退的擔憂，也對周二的亞幣帶來衝擊。

印尼盾在亞洲表現最差，下跌 0.7%，而印度盧比和菲律賓披索分別下跌 0.3% 和 0.4%。 數據顯示印度 12 月的躉售通膨低於預期，貿易逆差擴大。

美元指數和美元指數期貨從七個月低點小幅回升，吸引了一些避險買盤。

日元下跌 0.2%，但徘徊在略低於七個月低點的位置，因為市場觀望在本周晚些時候，從日本央行那裡獲得更多鷹派暗示。

市場普遍預計央行周三將維持利率在歷史低位不變。 但其殖利率曲線控制的任何潛在變化都成為關注焦點。