亞幣走低、美元上漲 市場觀望美國CPI數據及聯準會政策

多數亞洲貨幣周一 (12 日) 下跌，而美元上漲，因市場在聯準會公布決策及美國消費者通膨 (CPI) 數據公布前保持謹慎觀望。

由於人們對 2023 年可能出現經濟衰退的擔憂加劇，削弱了對風險驅動型資產的需求，因此市場情緒偏弱。

周一亞幣中，韓元和馬來西亞令吉分別下跌 0.5% 跌幅最大，而人民幣下跌 0.3%。

中國進一步放鬆防疫限制的樂觀情緒，在很大程度上被對當地感染人數大幅增加，將使更進一步重啟經濟日程延後的擔憂抵消。分析師還預測，隨著中國不再強調動態清零，市場波動性將增加。

儘管如此，中國重新開放，仍將使更加依賴中國作為貿易夥伴的亞洲經濟體普遍受益。

日元下跌 0.2%，因為數據顯示，日本的生產者價格通膨 (PPI) 漲幅超過預期，預示著未來幾個月經濟的壓力會增加。

最近幾周，人們猜測，高通膨將迫使日本央行最終改變其超寬鬆貨幣政策立場，而使日元偏強。

印度盧比下跌 0.3%，市場預計最新的通膨數據將會放緩，但印度央行最近表示，預計印度通膨近期將保持高位。

美元周一走強，因投資者為周二可能強於預期的 CPI 預做準備。 上周公布的數據顯示，11 月份 PPI 的緩解幅度低於預期，預示著 CPI 也將出現類似趨勢。

美元指數和美元期貨均上漲 0.3%，徘徊在 105 附近。