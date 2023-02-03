康寧第二代Victus大猩猩玻璃 三星旗艦機S23最先導入

玻璃大廠康寧 (GLW-US) 去年 11 月宣布推出 Corning Gorilla Glass Victus 2，進一步提升耐摔、抗刮性能，康寧當時就預告將率先導入手機應用中，且半年內就可望有新機產品上市，而三星 2 日發表今年度 Galaxy S23 旗艦系列，正是首款採用康寧 Corning Gorilla Glass Victus 2 的智慧型手機。

康寧上月底證實，三星將在其下一代 Galaxy 旗艦智慧型手機中使用康寧大猩猩玻璃 Victus 2，而 Gorilla Glass Victus 2 採用全新玻璃成分，可通過落摔在混凝土工程材料等粗糙表面上測試，並保持抗刮性能。

康寧大猩猩玻璃 Gorilla Glass 自 2007 年開發推出後，至今已推展數代產品，2020 年首度推出提升耐摔及抗刮性能的 Gorilla Glass Victus，去年則再推出第二代版本，除手機應用外，後續也可望擴大推廣應用在平板、筆電、穿戴裝置、鏡頭保護等可攜式行動裝置上。

康寧補充，Gorilla Glass 已獲得逾 45 個主要品牌採用，設計使用在超過 80 億具裝置中。

康寧日前也公布去年財報，雖然受面板製造商產能利用率急劇下降影響，但康寧顯示科技事業群仍維持穩定訂價表現，加上光學通訊等其他事業群挹注下，去年營收達 148.05 億美元、年增 5%，稅後純益達 17.94 億美元、年減 1%，每股純益為 2.09 美元，展望本季，康寧估玻璃價格將與上季持平。