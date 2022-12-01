康寧推第二代Victus大猩猩玻璃 終端產品明年中前亮相

玻璃大廠康寧 (GLW-US)30 日宣布推出最新玻璃創新產品 Corning Gorilla Glass Victus 2，採用全新玻璃成分，可通過落摔在混凝土工程材料等粗糙表面上測試，並保持抗刮性能，康寧 Corning Gorilla 玻璃全球業務暨技術副總經理 James E. Hollis 今 (1) 日表示，目前已有多家手機品牌客戶正評估採用，預期 6 個月內即有新機產品上市，未來也可望擴大應用在平板、筆電、穿戴裝置、鏡頭保護等。

康寧大猩猩玻璃 Gorilla Glass 自 2007 年開發推出後，至今已推展數代產品，2020 年則首度推出提升耐摔及抗刮性能的 Gorilla Glass Victus，今年再推出第二代版本，可望擴大推廣應用在可攜式行動裝置上。

康寧說，Gorilla Glass 已獲得逾 45 個主要品牌採用，設計使用在超過 80 億具裝置中，而根據康寧廣泛研究顯示，在中國、印度、美國等全球前三大智慧型手機市場中，有 84% 消費者購買手機時對耐用性的重視程度強過品牌本身，此外，也有近 5 億全球消費者尚未轉換到智慧型手機。

康寧 Gorilla Glass 副總裁暨總經理 David Velasquez 表示，智慧型手機是數位生活的核心，人類也日益依賴清晰、無損害的螢幕顯示器，連帶對抗刮及耐摔性能的要求也越來越高，與此同時，隨著設計日益複雜，現今智慧型手機對比四年前，重量增加近 15%、螢幕尺寸增加達 10%，雙雙增加保護玻璃的壓力、損壞風險。

康寧說，Gorilla Glass Victus 2 能通過高達 1 公尺的高度落摔至模擬混凝土表面的實驗室測試，其他製造商的鋁矽玻璃競爭產品則通常無法通過 0.5 公尺以下高度的落摔測試，此外，Gorilla Glass Victus 2 也能通過高達 2 公尺的高度落摔至模擬柏油表面的測試，其抗刮能力也比鋁矽玻璃競爭產品高出 4 倍。