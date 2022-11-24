默克攜手群創 打造全台最大液晶智慧天窗應用

默克 (Merck) 今 (24) 日宣布攜手面板大廠群創(3481-TW)，將結合雙方液晶材料、顯示器製程推出的薄玻璃液晶智慧窗解決方案，導入至默克桃園廠，打造全台最大面積的液晶智慧窗「永續光廊」，雙方均看好智慧窗戶應用趨勢，且面板廠僅需部分升級即可擴增產品線，可望為成熟顯示器市場增添新契機。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，默克是液晶的專家，除提供高品質且穩定的液晶產品外，也持續探索顯示器更多應用可能，很開心默克近年能與群創聯手，開發出輕薄、節能的液晶智慧窗解決方案，期待未來能導入更多場域。

群創智能液晶玻璃事業處總處長許志忠指出，顯示面板應用已趨向多元化發展，群創深耕顯示面板領域，運用多年來製造實力，持續研發新領域產品應用，以差異化策略創新契機，持續朝向產業跨域整合，擴大串聯場域生態圈。

默克與群創這次是在默克桃園廠落成的「永續光廊」，面積達 69 平方公尺，是目前全台最大面積的液晶智慧窗，也是首個應用在天窗的計劃，默克補充，因應場域特性，這次選用 licrivision 智慧染料液晶，每一平方公尺僅需 1 瓦電力，即可調節光線與熱能進入室內的程度。

液晶智慧窗在製程端與現行面板製程相近，因此面板廠僅需應用現有儲備產能進行部分升級，即可擴增產品線，而群創日前也已在美式餐廳 CAMPUS CAFÉ 中導入高通透調光藝術落地窗等應用。