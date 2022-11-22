默克胃癌綜合療法在末期研究達到目標

默克公司 (Merck & Co Inc)(MRK-US) 周二 (22 日) 表示，其抗癌藥物可瑞達 (Keytruda) 與化療相結合的療法，達到治療一種胃癌後期研究的主要目標。

該製藥商表示，與作為獨立療法的化療相比，聯合療法可以幫助癌症患者延長壽命，在研究中顯示出「具統計學意義」和「具臨床意義」的改善。

默克公司引述該研究指出，該療法還有助於改善癌症患者的無進展生存期。

默克公司正在測試該療法作為某種胃癌患者的一線治療方法。